В Египте раскопали древнее здание с ценными артефактами

В Египте археологи при раскопках в местечке Сан эль-Хагар к северу от Каира обнаружили остатки сооружения греко-римского периода. Об этом сообщает Ahram Online.

Открытие в мухафазе Гарбея совершила археологическая миссия Высшего совета по делам древностей Египта. Ученые считают, что найденное сооружение было частью бани, построенной в период греко-римского правления. Оно было возведено из красного кирпича на каменном фундаменте.

Также найдено большое количество артефактов. Миссия обнаружила целую коллекцию керамических сосудов, терракотовые статуи, бронзовые инструменты и монеты, маленькую статую ягненка.

Однако самым ценным из найденных артефактов оказалась золотая монета с изображением царя Птолемея III. По словам главы миссии Саида Эль-Асала, она была отчеканены в период правления его сына - Птолемея IV (244-204 гг. До н.э.) - в память об отце. Диаметр монеты составляет 2,6 см, а весит она около 28 гр.

На одной стороне изображен Птолемей III в короне, а на другой - его имя и рог изобилия.