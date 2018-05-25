Белого дом распродает посвященные встрече лидеров США и КНДР монеты

Магазин подарков Белого дома распродает со скидкой памятные монеты, которые были посвящены встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА Новости. Стоимость лота упала на пять долларов - до 19,95.

Военное управление Белого дома отчеканило памятную монету к первому американо-северокорейскому саммиту. Всего сделали 250 памятных монет.

Напомним, диалог глав государств, запланированный на 12 июня в Сингапуре, на которой должен был обсуждаться вопрос ядерного разоружения Северной Кореи, не состоится по инициативе Трампа. Эту информацию американский лидер сообщил в письме северокорейскому коллеге. Трамп отметил, что не считает нужным проводить саммит из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна, хотя готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.