Путин: Ким Чен Ын сделал все, что обещал Трампу

Россия сожалеет об обмене саммита США и КНДР в Сингапуре. Тем более что президент Северной Кореи сделал все, о чем предварительно обещал своему американскому коллеге. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин.

"Что касается отмены встречи на высшем уровне лидеров США и КНДР, Россия восприняла это известие с сожалением. Потому что мы все очень рассчитывали, что будет сделан существенный шаг к разрядке ситуации на Корейском полуострове и что это будет началом процесса денуклеаризации всего Корейского полуострова", - приводит слова Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном РИА Новости.

Путин добавил, что Ким Чен Ын со своей стороны выполнил все предварительно обещанное Дональду Трампу, в том числе взорвал ядерный полигон. Однако сразу после этого встреча двух лидеров была отменена.

Напомним, Трамп в четверг, 24 мая, заявил об отмене встречи с Ким Чен Ыном 12 июня, объяснив это последними резкими заявлениями корейского президента. Позже он сообщил, что США привели войска в полную боевую готовность.