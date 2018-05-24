Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную на 12 июня встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, на которой должен был обсуждаться вопрос ядерного разоружения Северной Кореи. Эту информацию Трамп сообщил в письме главе КНДР, передает ТАСС.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна была пройти в Сингапуре на фоне потепления отношений между странами. В середине мая КНДР пригрозила отменить встречу из-за военных учений в Южной Корее с участием США. В ответ глава Госдепа США Майк Помпео допустил, что встреча действительно может не состояться.

Сегодня Северная Корея при участии журналистов демонтировала свой единственный ядерный полигон в Пхунгери.