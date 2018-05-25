Чижов о речи Юлии Скрипаль: Русский человек не назовет Россию "моя страна"

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов назвал вполне допустимой версию о том, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия читала перевод текста, изначально подготовленного на английском языке.

"Я посмотрел такой клип. Для меня несколько выводов. Первое, что она практически здорова. Второе, судя по следу у нее на горле, что-то с ней делали", - заявил Чижов перед журналистами.

"Я вполне допускаю, что это действительно был перевод с английского. Русский человек не называет Россию "моя страна". Кроме как патетически", - добавил российский постпред при ЕС.

Напомним, как в Кремле, так и в посольстве РФ в Великобритании уже выразили сомнение в том, что речь Юлии Скрипаль не была записана под давлением. "…Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление... делала ли она эти заявления по доброй воле", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.