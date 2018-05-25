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25.05.2018 20:59
Рубрика: Экономика

Глава Минэнерго назвал срок завершения налогового маневра в нефтянке

Текст: Александра Воздвиженская

Экспортную пошлину на сырую нефть правительство обнулит 1 января 2025 года. В течение ближайших двух недель, то есть в первой декаде июня, станет ясно, какой именно механизм используют для достижения этой цели.

Об этом 25 мая в эфире "России 24" на Петербургском международном энергетическом форуме заявил министр энергетики России Александр Новак.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Обнуление экспортной пошлины на сырую нефть должно привести к параллельному повышению ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - это станет завершением большого налогового маневра в отрасли. Минфин считает, что обнуление пошлины должно произойти как можно быстрее, минэнерго, наоборот, просило это сделать не ранее 2023 года, пока не будет завершена модернизация нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее на ПМЭФ первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что этот вопрос обсуждается в правительстве. Реформа должна была завершиться в 2017 году, но планы были сдвинуты после резкого падения цен на нефть.

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