Кто сыграет Бармалея: Шнуров или Сукачев?

В Министерстве культуры весь день смотрели хорошее кино. Лучшие мировые фильмы. Самые сильные актеры, громкие режиссерские имена. Почему так получилось? Потому что, многие их тех, кто представлял свои будущие фильмы на защите проектов, намереваясь получить денежные субсидии, выбрали для своих презентаций сизлы.

Что такое сизл? Это - короткий ролик, в котором на примерах кадров и фрагментов из фильмов, что представляют собой лучшие образцы кинематографии, представлена будущая картина. Вот что сказал член Экспертного совета Олег Иванов: "Сегодня в моде сизлы, поэтому мы целый день смотрим хорошее кино".

Однако для того, чтобы создать фильмы, подобные тем кадрам, из которых показывали, нужны серьезные бюджеты. Целый день современные российские кинематографисты пытались доказать, что бюджеты - не главное. Потому что их западные коллеги не устают поражаться - как, мол, за такие деньги вы умудряетесь снимать кино конкурентное на международном уровне.

А какие деньги? В первый день защиты проектов рассматривались заявки на детское и подростковое кино, а также на дебюты. В первом случае бюджеты фильмов были близки в среднем к ста миллионам рублей, иногда дело доходило и до двухсот. И также в среднем у Минкульта каждый производитель просил примерно 50 миллионов. Что касается дебютов, тут весь бюджет большинства из представленных картин едва достигал 50 миллионов рублей на каждую. У ведомства просили в среднем 30-40 миллионов.

Для того, чтобы понять, кого порадуют эксперты выделенной господдержкой, нужно какое-то время подождать. А пока вместе с ними можно посмотреть, какие именно проекты заслуживают внимания. В первый день рассматривали 20 детских картин и 40 дебютов. Что касается детского кино, то из представленного не наберется и 10 проектов, о которых можно говорить всерьез.

К сожалению, питчинг показал, что действительно с детским кино у нас проблемы. Но попробуем перечислить те будущие фильмы, которые способны заинтересовать. Фильм "По тонкому льду", как говорится в презентации - "история о группе подростков небольшой провинциальной школы, желающих реализовать свои мечты дикими антисоциальными способами". Структура фильма - пять новелл, каждая из них - история личной катастрофы. Режиссер фильма Александр Карпиловский, известный по фильмам "Честное пионерское". В главных ролях подростки и имена большинства из них пока неизвестны. На презентацию пришли 11 человек, возможно, будущие звезды.

Любопытен проект режиссера Евгения Шелякина "В поисках мамы", ремейк одноименного киргизского фильма. Работает над ним та же команда, что снимала фильм "Хороший мальчик". В основе сюжета картины, которая по жанру является смесью комедии и роуд-муви - история мальчика, которому 12 лет, при этом он - самый взрослый из всего своего окружения. Он встречает 27-летнего приятеля и помогает повзрослеть и ему.

Музыкальная сказка "Огниво" - новая современная интерпретация произведений Ганса-Христиана Андерсена будет сделана режиссером и композитором Анджеем Петрасом. 17 композиций для нее уже готовы. Фильм "Наши дети" - по жанру детская комедия. Он словно специально презентован ко Дню защиты детей. Эта сказка режиссера Артема Аксененко выглядит очень привлекательной. Один лишь вопрос: за проектом стоит Первый канал и СТС, у него серьезный прокатчик - "Каро", почему его представляют в Минкульте, а не в Фонде кино? Подобных вопросов в ходе защиты проектов возникало немало. Например, некоторые фильмы, которые явно следовало представлять в категории детского кино, почему-то попадали в дебюты. Логика продюсеров и компаний-производителей порой неясна.

Сразу три проекта схожи в сюжетной линии - их маленькие герои стремятся попасть на громкое телешоу, надеясь, что это также поможет решить проблемы в их семье. Первый проект, "Дом над городом" Натальи Гугуевой, имеет все шансы, поскольку в главной роли в нем снимается победитель последнего сезона шоу "Голос. Дети" Рутгер Гарехт. У второго - фильма "Артек" (режиссер Карен Захаров) - возможности также неплохие. В телешоу мечтает попасть лишь один его герой. А сама история случилась в главном детском лагере страны - такого в Артеке еще не снимали. Третий фильм, "Александрина" Филиппа Абрютина, сразил конкурентов фактом - в роли камео в него хотят пригласить сниматься голливудскую суперзвезду Джареда Лето. В принципе, больше можно было о картине ничего экспертам и не рассказывать. Однако, в этом фильме про маленькую девочку хотят снимать таких звезд, как Константин Хабенский, Юлия Пересильд и Алиса Фрейндлих.

В планах у наших создателей детских фильмов и новая картина про Бармалея - его именем и называется. "Сказка про непослушных детей с песнями и танцами" - так ее представляли. Бармалея сыграет то ли Гарик Сукачев, то ли Сергей Шнуров. Но вопрос не в гонораре (хотя он, наверняка, зависит от финансовой поддержки Минкульта), а в творческом решении.

Из ряда проектов выделялся фильм "Детство Чика" - экранизация произведений Фазиля Искандера - как раз к 90-летию со дня рождения писателя. Его представила Владикавказская экспериментальная киностудия. Снимать фильм собираются в Абхазии. О том, что сейчас называется модным словом "буллинг" - а именно о травле в школе - рассказывает картина "Светлячок" режиссера Марии Кравченко. Однако посыл фильма все же в том, что свет украшает этот мир.

Режиссер картины "Пальма" Александр Домогаров-младший после того, как прочел повесть Троепольского "Белый Бим Черное ухо" понял, что все остальные произведения на эту тему - лишь повторы. Однако сам он собирается снимать фильм о мальчике и собаке, которую бросил хозяин - оставил на взлетной полосе Внуково. Этот факт, история про оставленного пса, взят из реальной жизни.

Про дебюты, которые представили в Минкульте, напишем отдельно. Сегодня именно они считаются самым перспективным направлением в кино.