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25.05.2018 01:23
Рубрика: В мире

КЗЖ призвал Киев отменить запрет на деятельность российских СМИ

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) призывает Украину отменить запреты на работу в стране российских средств массовой информации. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление базирующейся в Нью-Йорке правозащитной организации.

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В сообщении приводятся слова координатора КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Нины Огняновой. Она, в частности, призвала украинские власти "воздержаться от введения запретов на источники информации, будь то те, которые подают информацию в благоприятном или неблагоприятном ключе". Кроме того, Огнянова выступила за отмену запрета на российские медиакомпании.

Ранее на сайте президента Украины Петра Порошенко появился обновленный санкционный список, в который попали МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина". Украинские провайдеры должны будут заблокировать сайты: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.

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