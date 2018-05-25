Lada начала продажи автомобилей в еще одной стране

АвтоВАЗ расширяет географию экспорта своих машин. Как сообщается в пресс-релизе компании, Lada возобновила продажи в Чили после 20-летнего перерыва.

Импортером бренда в стране выступает компания Cono Sur Automotive Distributor, работающая с Renault-Nissan.

Модельный ряд Lada на рынке Чили составили трехдверный внедорожник Lada 4x4, "внедорожный" универсал Kalina Cross, седан Granta, а также универсал Largus в коммерческой версии (фургон).

На сегодняшний день в республике работают три автосалона Lada - в городах Сантьяго, Койайке и Пунта-Аренас. Чуть позже откроется еще один шоу-рум в Ранкагуа. В этом году российский автогигант собирается продать до 400 автомобилей Lada и открыть еще три дилерских центра.

Отметим, что автомобили марки Lada поставляются в 30 государств мира. В прошлом году на экспорт было отправлено около 24 тысяч автомобилей российского бренда.

В конце апреля в Европе стартовали продажи универсалов Lada Vesta. В странах ЕС доступны автомобили в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 литра, механической или автоматизированной трансмиссиями. Цены стартуют от 11 990 евро.