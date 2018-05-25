Лавров указал на предвзятый характер расследования крушения Boeing

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал расследование крушения малайзийского Boeing предвзятым и односторонним. Такое мнение Лавров выразил в ходе состоявшегося телефонного разговора с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

Как сообщает Департамент информации и печати российского МИД, в беседе, инициированной нидерландской стороной, Блок информировал о предварительных итогах уголовного расследования, озвученных в ходе пресс-конференции Совместной следственной группы (ССГ) 24 мая.

"Российский министр решительно отверг обвинения России в причастности к трагедии как бездоказательные и необоснованные. Было подчеркнуто, что ССГ, к деятельности которой Россией и ранее предъявлялись претензии, полностью проигнорировала предоставленные российской стороной важные сведения", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что Лавров указал на предвзятый характер расследования, которое не стало оценивать факт незакрытия авиационными властями Украины воздушного пространства над зоной конфликта и не потребовало от украинской стороны данных воздушного контроля, а также не провело допрос диспетчера, сопровождавшего рейс МН17.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства сравнил расследование авиакатастрофы с ведущимся "делом Скрипалей", где также обращает на себя внимание отсутствие убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему.