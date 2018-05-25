Макрон сравнил международные отношения с дзюдо

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пленарном заседании ПМЭФ-2018 сравнил международные отношения с дзюдо.
"Господин президент, дорогой Владимир, мы знаем, что вы обожаете дзюдо, мы знаем, что вы высоко цените гибкость, которая опирается на контроль собственной силы, такие качества, как воля, характер и уважительное отношение к противнику", - сказал Макрон, слова которого цитирует РИА Новости.
Лидер Франции призвал действовать на международной арене, руководствуясь этими принципами.
В четверг Путин провел переговоры в Стрельне с Макроном. Помимо обсуждения двусторонних вопросов, лидеры обменялись мнениями по ситуации, связанной с выходом США из "иранской сделки". "Все взятые на себя обязательства Иран выполняет", - напомнил Путин. И добавил, что Москва против односторонних санкций - они нелегитимны и наносят ущерб мировой экономике.
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