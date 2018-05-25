Матвиенко назвала неприемлемым рост цен на бензин в России

"У нас уже цены [на бензин] выше, чем в целом ряде государств. Это абсолютно неприемлемо", - сказала она в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Рост цен на топливо "затрагивает очень большую часть населения, в том числе с не очень большими доходами", отметила она, но добавила, что в условиях рыночной экономики вопросы цен на товары нельзя решать в приказном порядке. "Со стороны государства должны быть иные меры регулирования и поддержки, которые бы не допускали такого галопирующего роста цен на бензин", - считает глава верхней палаты парламента.

Подготовленные правительством постановление о снижении акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июля "позволит снизить цены", но может не дать желаемого эффекта, поскольку на оптовом рынке топливо дороже, чем на заправках из-за высокой конкуренции среди владельцев АЗС. "Поэтому есть опасения, что, если даже акцизы на бензин снизят, то это не приведет к серьезному снижению цен на розничном рынке", - отметила Валентина Матвиенко.

В сложившейся ситуации, считает она, необходимо внимательно разобраться, профильному комитету Совфеда уже дано такое поручение. "И ФАС надо приглашать, и всех остальных. Надо понять, где объективные факторы, против которых мы не можем бороться, иначе мы не будем рыночной экономикой, либо это пользуются просто ситуацией и решили подзаработать", - заявила Матвиенко. Цены на топливо, по ее словам, станут предметом обсуждения на предстоящем 30 мая пленарном заседании верхней палаты парламента.