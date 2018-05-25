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Рубрика: В мире

МИД Японии заявил о бессмысленности проведения саммита США и КНДР

Глава МИД Японии Таро Коно назвал бессмысленным проведение встречи на высшем уровне между США и КНДР. Так дипломат прокомментировал отмену саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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"Проведение саммита, который не даст результата, не имеет смысла", - приводит ТАСС слова японского министра, находящегося с визитом в Мексике.

Ранее Белый дом обнародовал послание, в котором Трамп уведомил Ким Чен Ына о том, что отказывается от участия в двусторонней встрече. Переговоры лидеров должны были состояться 12 июня в Сингапуре.

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