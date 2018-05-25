Минобороны назвало домыслы о Boeing "удручающими своей глупостью"

Новости

США лишились всех прав в рамках соглашения по ядерной программе Ирана 20:57
Глава Республики Сербской Милорад Додик стал гостем ПМЭФ 20:46
Павлюченкова вышла в финал турнира в Страсбурге 20:38
Володин усомнился в необходимости запрета на отдых в недружественных странах 20:31
На Каспии нефтяники научились тушить горящие платформы 20:30
Власти Бразилии применят силу против бастующих дальнобойщиков 20:22
Белорусские пограничники создают надежную преграду современным угрозам 20:13
В Удмуртии зафиксировано массовое заболевание гепатитом А 20:10
В Санкт-Петербурге появится крупнейшая частная трамвайная линия в РФ 20:10
В Москве монтажники уронили с 47 этажа 380-килограммовое стекло - видео 20:08
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в ближайшие часы 20:08
Инфраструктуру Новосибирска модернизируют с помощью механизма ГЧП 20:05
В Москве арестован бывший замруководителя Спецстроя России 20:02
В исправительной колонии Татарстана вспыхнул крупный пожар 20:01
В Ингушетии нашли убийц супружеской пары 19:54
Минэкономразвития заложит в трехлетний прогноз нефть по 60 долларов 19:50
Путин о "деле Скрипаля": Необходимо провести совместное расследование 19:46
Минск, Москва и Астана будут запускать совместные космические объекты 19:44
Путин назвал сбалансированной цену на нефть в $60 за баррель 19:43
"КуйбышевАзот" и ВЭБ реализуют проект на сумму 6,5 млрд рублей 19:43
Бывшая солистка "Ленинграда" посочувствовала разводящемуся Шнурову 19:36
Пушков усомнился в введении в ближайшее время новых санкций 19:25
Задержанные в КЧР экстремисты действовали в двух районах республики 19:24
Посольство РФ потребовало от Британии извинений из-за "дела Скрипалей" 19:20
Обвиненный в изнасилованиях Вайнштейн может получить пожизненное 19:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
25.05.2018 19:38
Рубрика: Происшествия

Минобороны назвало домыслы о Boeing "удручающими своей глупостью"

"Удручающими своей глупостью домыслами псевдорасследователей" назвало выводы компании Bellingcat о причастности России к крушению малайзийского самолета Boeing в Донецкой области в 2014 году российское Минобороны.

Главная причина столь критического отношения военного ведомства к этим "домыслам" в том, что они "основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц", появившемся в интернете уже на следующий день после катастрофы самолета.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Лавров: Расследование крушения Boeing в Донбассе напоминает "дело Скрипалей"

Ироничной критике подверглись и другие "улики" - в частности, некие "данные" "из какой-то "телефонной базы" прекратившего свою деятельность интернет-магазина о доставке "маски для бега" в штаб-квартиру ГРУ", за которыми российские военные усмотрели "оперативный подчерк и убогий интеллект представителей Службы безопасности Украины".

Кроме того, упомянутые в тексте Bellingcat российские офицеры давно уволены с военной службы. Более того, в Минобороны заявили, что ничего не знают о том, чем они занимаются в настоящее время. 

"Наблюдаемые в течение последних дней громкие обвинения по стилю подачи и безапелляционности практически не отличимы от аналогичных нападок в адрес России накануне прошедших зимних олимпийских игр в Южной Корее", - отметили в военном ведомстве. И предположили, что "цели авторов этого скоординированного пропагандистского напора" вовсе не касаются желания найти истину или помочь родным погибших пассажиров и членов экипажа рейса MH-17.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В Кремле прокомментировали доклад о крушении Boeing на Украине

Напомним, в пятницу, 25 мая, вечером президент России Владимир Путин заявил, что Россия не сбивала малайзийский самолет, как это утверждают на Западе.

"Повторяю, там несколько версий, в том числе версия ракеты украинской армии, самолета и так далее. Но, повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании". Раз Москву к нему не допустили, то и оснований полностью доверять результатам нет", - заявил глава государства в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Путин: Россия предпочитает независимость инвестициям
Макрон в Санкт-Петербурге раскритиковал решения президента США
Сергей Шнуров решил развестись с третьей женой
CNBC: Российский ЗРК С-500 поразил цель на рекордной дистанции