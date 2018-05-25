Минобороны назвало домыслы о Boeing "удручающими своей глупостью"

"Удручающими своей глупостью домыслами псевдорасследователей" назвало выводы компании Bellingcat о причастности России к крушению малайзийского самолета Boeing в Донецкой области в 2014 году российское Минобороны.

Главная причина столь критического отношения военного ведомства к этим "домыслам" в том, что они "основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц", появившемся в интернете уже на следующий день после катастрофы самолета.

Ироничной критике подверглись и другие "улики" - в частности, некие "данные" "из какой-то "телефонной базы" прекратившего свою деятельность интернет-магазина о доставке "маски для бега" в штаб-квартиру ГРУ", за которыми российские военные усмотрели "оперативный подчерк и убогий интеллект представителей Службы безопасности Украины".

Кроме того, упомянутые в тексте Bellingcat российские офицеры давно уволены с военной службы. Более того, в Минобороны заявили, что ничего не знают о том, чем они занимаются в настоящее время.

"Наблюдаемые в течение последних дней громкие обвинения по стилю подачи и безапелляционности практически не отличимы от аналогичных нападок в адрес России накануне прошедших зимних олимпийских игр в Южной Корее", - отметили в военном ведомстве. И предположили, что "цели авторов этого скоординированного пропагандистского напора" вовсе не касаются желания найти истину или помочь родным погибших пассажиров и членов экипажа рейса MH-17.

Напомним, в пятницу, 25 мая, вечером президент России Владимир Путин заявил, что Россия не сбивала малайзийский самолет, как это утверждают на Западе.

"Повторяю, там несколько версий, в том числе версия ракеты украинской армии, самолета и так далее. Но, повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании". Раз Москву к нему не допустили, то и оснований полностью доверять результатам нет", - заявил глава государства в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.