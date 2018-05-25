Минтруд не поддержал идею Минздрава о совершеннолетии с 21 года

Минтруд не поддержал идею о том, что совершеннолетие должно наступать в России в 21 год, в не в 18, как сейчас. Об этом сказал глава Минтруда России Максим Топилин.

По его словам, в нашей стране и без того "нормальное законодательство" в этом вопросе, и не нужно его менять, передает РИА Новости.

Напомним, ранее замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева сообщила, что с ее точки зрения, молодые люди должны считаться совершеннолетними не в 18 лет, а в 21 год. И пока не наступит этот возраст, на них должны распространяться запреты на приобретение табака и алкоголя, а лечить их должны педиатры.

А еще раньше министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в мире есть тенденция к увеличению периода детства до 30 лет, и что в Россию она тоже придет.