Скворцова пояснила возможность продления детства до 30 лет

Медицинские технологии позволят продлить детский возраст с нынешних 21 года до 30 лет, а активный возраст - до 70-80 лет, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме.

"Молекулярная генетика и биология позволят перейти на предиктивность системы, прогнозирование с момента рождения, возможность манифестации того или иного заболевания, к которому у организма есть предрасположенность", - цитирует министра "Интерфакс".

Вероника Скворцова отметила, что продлению детского возраста будут способствовать инновации, новые регенеративные технологии, бионические робототехнологии и искусственный интеллект.

Она также отметила, что в последние годы в России в среднем увеличивалась продолжительность жизни на 0,5 года, а в 2017 году она увеличилась 0,8 года.