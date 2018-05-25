Москва назвала условия для диалога с Нидерландами по сбитому Boeing

Россия готова вести диалогу с Нидерландами по инциденту с потерпевшим крушение в Донецкой области Boeing при условии, что это будет "профессиональный разговор", заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Мы никогда от диалога не отказывались. Но о чем говорить? О том, насколько мы виноваты? Но это не предмет разговора. А если это будет профессиональный разговор (возможен), но как я понимаю, он им не нужен, они все выводы уже сделали", - сообщил Чижов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже указывал на безосновательность обвинений в адрес Москвы по вопросу сбитого на территории Донецкой области самолета. "…Если наши партнеры решили и в этом случае, когда речь идет о гибели сотен людей, спекулировать на этом ради достижения своих политических целей, оставляю это на их совести", - заявил глава российского МИД.