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25.05.2018 18:48
Рубрика: Экономика

Новак: Снижение акцизов на топливо уже заложено в цены

Текст: Александра Воздвиженская

Снижение ставок акцизов на бензин и дизель произойдет только 1 июля, однако заявления правительства по этому поводу уже способствуют стабилизации цен. Такое мнение выразил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Правительство, вы знаете, приняло решение о снижении акцизов на бензин и на дизельное топливо. Эти меры направлены на снижение давления на рост цен. Я думаю, эффект мы уже видим, потому что нефтяные компании и заправочные станции уже знают об этом решении", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Новак дал прогноз по ценам на нефть и бензин в 2018 году

В начале недели в правительстве прошло совещание, по итогам которого было принято решение с 1 июля снизить ставки акцизов на бензин (на три тысячи рублей за тонну) и на дизель (на две тысячи за тонну). До 28 мая профильные ведомства внесут законопроект об этом в кабмин.

Пониженные ставки будут действовать в течение полугода, а затем минфин разработает системные меры борьбы с ростом цен на топливо. В частности, Федеральная антимонопольная служба выступает за введение гибких акцизов, минфин - за возвратный акциз для заводов, выполняющих определенный норматив по переработке и поставке топлива на внутренний рынок.

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