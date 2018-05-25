Песков: Россия не доверяет выводам ССГ по катастрофе Boeing на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing MH17 и не доверяет выводам Совместной следственной группы (ССГ), так как не была привлечена к участию в ее работе. Об этом информирует ТАСС.

По словам Пескова, "не имея возможности быть полноправным участником, Россия не знает в какой степени можно доверять результатам этой работы".

Он также отметил, что Владимир Путин пока не имел возможности познакомиться с выводами, к которым пришли голландские следователи.

Как добавил пресс-секретарь президента, "у Путина вчера только в час ночи закончилось мероприятие с зарубежными инвесторами по линии РФПИ. Сегодня он готовится к напряженному дню на форуме, в том числе к своему выступлению".

Сегодня в Минобороны РФ заявили, что ракета, фрагмент которой стал одним из аргументов для обвинения России в причастности к крушению, не могла принадлежать вооруженным силам страны, поскольку все ракеты 1986 года выпуска были списаны в 2011 году.