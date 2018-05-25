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25.05.2018 12:40
Рубрика: Происшествия

Минобороны: У России нет советских ракет для "Буков"

Текст: Иван Петров
Российские военные анализируют видеоматериалы, представленные голландской объединенной следственной группой, которая занимается расследованием авиакатастрофы пассажирского Boeing в небе Украины в 2014 году. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве обратили внимание на то, что одним из приведенных следователями аргументов о якобы причастности Вооруженных Сил РФ к авиапроисшествию является уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса "Бук", которую накануне продемонстрировали на пресс-конференции.

Фото: Maxim Zmeyev/ Reuters
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"При этом о дате и месте обнаружения двигателя или лицах, передавших данный агрегат следственной комиссии, выступавшие умолчали", - отметили в минобороны, подчеркнув, что серийный номер, нанесенный на двигатель ракеты, однозначно указывает, что она была произведена в 1986 году в СССР. Гарантийный же срок эксплуатации зенитных ракет данного типа составляет 15 лет, напомнили в военном ведомстве. При этом предприятие-изготовитель может продлить еще на 5 лет предельный срок, но не более 2 раз.

Таким образом после 25 лет эксплуатации все без исключения ракеты комплексов "Бук" подлежат списанию и утилизации. "Поскольку дальнейшее использование таких изделий, прежде всего из-за небезопасности пороховых зарядов двигателей, несёт прямую угрозу жизни для военнослужащих", - отметили в Министерстве обороны.

Наши военные подсчитали, что у ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией, предельный срок эксплуатации - 2011 год (1986 год плюс 25 лет). После этого все ракеты указанного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию. При этом подобные правила касаются исключительно российских подразделений ПВО. Поскольку все они исправно получают новое ракетное оружие от единственного предприятия-изготовителя, также расположенного в России. То есть, хранить старье просто нет никакой надобности.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
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А вот на получившую в собственность около 20 дивизионов ЗРК "Бук" Украину за все время не было поставлено ни одной новой ракеты. "Получается, единственной причиной умышленного замалчивания голландской следственной комиссией источника происхождения показанного ракетного двигателя является его более чем вероятная принадлежность к украинским вооруженным силам", - отметили в российском военном ведомстве.

Днем ранее Минобороны уже комментировало доводы, озвученные на пресс-конференции международной следственной группы, занимающейся расследованием авиакатастрофы в небе над Донбассом.

Boeing 777 малайзийской авиакомпании, летевший по маршруту "Амстердам - Куала-Лумпур", потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту находились 298 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
 

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