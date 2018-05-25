Появилось видео нападения украинских хулиганов на фанатов "Ливерпуля"

В интернете опубликовано видео нападения группы украинских хулиганов на болельщиков английского "Ливерпуля" в Киеве. Инцидент произошел накануне вечером в одном из ресторанов рядом с Олимпийским стадионом, на котором завтра "красные" встретятся в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

По данным зарубежных СМИ, хулиганы штурмовали заведение, стали бросать в приезжих болельщиков стекла, столы и стулья. В результате несколько англичан получили порезы головы и шеи.

Как затем рассказал один из фанатов "Ливерпуля", они находились в городе всего четыре часа к тому моменту.

"Они напали на нас как стая собак. Это ужасно", - цитирует одного из пострадавших издание Mirror.

Сегодня утром также стало известно, что около тысячи болельщиков "Ливерпуля" пропустят финал ЛЧ из-за отмены трех чартерных рейсов. Причина - спор одной из британских туристических компаний с авиационными властями Украины. При этом еще вчера представители английского клуба сообщили, что постараются решить эту проблему. Но найти компромисс с украинскими коллегами им так и не удалось.