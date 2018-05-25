Посольство РФ потребовало от Британии извинений из-за "дела Скрипалей"

Великобритании следует принести свои извинения российской стороне за неподкрепленные обвинения по делу о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. С таким призывом выступило посольство РФ в Соединенном Королевстве.

"Почти три месяца прошло с момента отравления Сергея и Юлии Скрипалей 4 марта с.г. в Солсбери. Британское политическое руководство выдвинуло против России серьезные обвинения, однако до сих не предоставило каких-либо доказательств в поддержку своей позиции, - указано в комментарии пресс-секретаря, размещенном на сайте российской дипмиссии в Лондоне. - Настало время для британских властей принести России извинения за необоснованные обвинения".

В комментарии также предлагают британской стороне дать ответы на вопросы, по официальным каналам заданные Москвой в связи с делом о покушении, а также прекратить изоляцию Скрипалей.

Напомним, что обвинения в адрес РФ по "делу Скрипалей" повлекли за собой крупную антироссийскую компанию, в рамках которой из ряда стран, последовавших примеру Великобритании, были высланы российские дипломаты. Россия неоднократно призывала представить на суд мировой общественности какие-либо доказательства версии Лондона, однако это требование удовлетворено так и не было.

