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25.05.2018 18:46

Путин назвал победителя предстоящего чемпионата мира по футболу

Безоговорочными победителями на предстоящем чемпионате мира по футболу, независимо от результата финальной встречи, станут организаторы турнира. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, которого в ходе пленарного заседания ПМЭФ попросили назвать, кто выиграет мировое первенство.

Фото: Константин Завражин
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"Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры", - сказал президент, которого цитирует ТАСС.

Он уточнил, что "во всяком случае мы видим в этом свою задачу".

Путин сказал, что хотел бы, чтобы мировой чемпионат стал настоящим праздником для всех - и футболистов, и специалистов, и болельщиков, которые должны чувствовать себя в России как дома.

Владимир Путин добавил, что, если говорить непосредственно о футбольных результатах, то "победит, как говорится сильнейший".
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Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что первенство в России "будет лучшим чемпионатом мира по футболу, который когда-либо был организован на Земле".

Напомним, турнир стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Поединки чемпионата примут в общей сложности 12 стадионов в 11 городах РФ.

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