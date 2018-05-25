Путин о "деле Скрипаля": Необходимо провести совместное расследование

Президент РФ Владимир Путин предложил Великобритании провести совместное объективное расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В противном случае нужно закрыть эту тему, так как она не ведет ни к чему, кроме ухудшения отношений, уверен глава государства.
Как напомнил российский лидер, изначально объявили, что это было отравление боевым отравляющим веществом. Но в случае применения такого вещества человек гибнет, тогда как пострадавшие живы и здоровы.
"Говорить о том, что это было боевое отравляющее вещество, мне кажется, не представляется возможным. А если это так, то ставится под сомнение все, что было сказано британской стороной изначально", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ-2018.
Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон всю ответственность за случившееся возложил на Москву и призвал мировое сообщество принять жесткие меры в ее отношении. Однако до сих пор Британия не предоставила каких-либо доказательств в поддержку своей позиции. В связи с этим посольство РФ потребовало от Лондона извинений.
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