Путин предсказал реакцию Эрдогана на давление извне

Президент России уверен, что давление, которое оказывают на Турцию в связи с покупкой российских ракетных комплексов С-400, абсолютно несправедливо. Впрочем, Реджеп Тайип Эрдоган не пойдет на уступки под давлением, убежден он.

"Различные инструменты давления охватывают все большее и большее количество стран. В данном случае - в связи с приобретением наших систем С-400", - заметил президент на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФ. "Вообще странно. Турция - страна НАТО, решила приобрести военные системы, причем передовые, без всякого преувеличения, самые лучшие в мире в своем классе, не у страны НАТО. Ну и что? Это что, преступление?" - спросил он.

"Я теряюсь даже в догадках, как это объяснить. Это абсолютно несправедливо в отношении к Турции, как минимум несправедливо", - оценил глава государства и напомнил, что Россия продает оружие и в другие страны НАТО: С-300 в Грецию.

"Насколько я знаю характер президента Эрдогана, вряд ли кому-нибудь удастся, используя инструменты давления, добиться нужного для кого-то результата. Наоборот, я думаю, что это только взбодрит президента Эрдогана, и он точно, даже если захотел бы, не пойдет на уступки в силу защиты своих национальных интересов", - заверил Владимир Путин.

Напомним, что Турция - второй после Китая иностранный заказчик системы.

"Турция, в конце концов, вправе выбрать, имея в виду свои национальные интересы, руководствуясь двумя соображениями: цена и качество... Кто имеет право ограничивать суверенную страну в выборе товара, который страна должна приобрести, в данном случае очень чувствительного для обеспечения своей безопасности? Мне кажется, это такой совсем перебор", - продолжил глава государства.

Путин рассказал о том, что обсуждал с Эрдоганом совместное производство вооружений и передачу технологий. "Да, мы с президентом Турции об этом говорили. Это вопрос экспертного уровня, что конкретно производить совместно, какие технологии передавать, в какие сроки и как организовать совместное производство. Это все возможно", - убежден он.

Глава государства заметил, что с Индией было налажено производство ракеты "БраМос". "Я думаю, что это один из лучших продуктов ракетной техники в мире сегодня. И чего здесь плохого? Что, из-за этого надо на Индию наложить санкции какие-то? Слушайте, это просто смешно", - возмутился президент.

Путин также раскрыл рецепт, как противостоять давлению: "Есть только одно средство - последовательно защищать свой суверенитет, чтобы было понятно, что любые инструменты подобного рода, попытки ограничить суверенитет обречены на неудачу. И когда те наши партнеры, которые прибегают к таким средствам, поймут, мне кажется, что придет понимание, что ничего из этого хорошего не получается, и в конечном итоге мы все откажемся от подобных мер".

"Мы Китаю продаем вооружение. Китай сейчас сам развивает очень активно свои оборонные технологии. Значит, если сегодня запретить Турции, Китаю или Индии приобретать оружие там, где они хотят это сделать, то завтра надо запретить вообще, может быть, вооружаться всем? Тогда давайте все будем разоружаться", - с долей иронии предложил глава государства.

"Самый большой бюджет, очередной рекорд опять наши американские друзья установили - свыше 700 млрд. долларов, - сказал Путин про США. - Если все военные бюджеты всех стран мира сложить, все равно у США получается больше. И что, кто-то имеет право требовать от других стран полного разоружения?".

Миру нужно не давление одних стран на другие, а "предметный, полноценный и доброжелательный диалог", заключил президент.