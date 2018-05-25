Путин рассказал иностранным инвесторам о плюсах вложений в Россию

В Стрельну пригласили членов международного Экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителей международного инвестиционного сообщества. Но начала встречи им пришлось дожидаться долго.
Президент сразу извинился за то, что встреча началась позже запланированного: затянулись российско-французские переговоры. "В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, у нас нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать, все так затягивается на неопределенное время. В отличие от вас - от людей, на которых конкретная ответственность за конкретные дела, выражающаяся в миллионах, сотнях миллионах и миллиардах долларов", - сказал он.
"Знаю, что вы активно продолжаете работать с нашим суверенным фондом, Российским фондом прямых инвестиций. И в этой связи хотел бы отметить, что доходность от вложений, которые вы делаете совместно с Фондом, выше, чем в среднем на мировых рынках", - оценил Владимир Путин.
"Мы стараемся с правительственного уровня сопровождать эти проекты и делаем все для того, чтобы гарантировать их надежность и эффективность. Хочу выразить надежду на то, что мы будем и дальше с вами сотрудничать в таком режиме, будем двигаться в направлении расширения нашего взаимодействия", - заявил глава государства.
Президент также вручил госнаграды двум инвесторам из Бахрейна и Кувейта. Ордена Дружбы получили гендиректор Mumtalakat Holding Company (Бахрейн) Махмуд Хашими Аль-Кухеджи и член совета директоров Кувейтской инвестиционной компании Бадер Мохаммад Аль-Саад.
"Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы, несмотря на непростую и внешнеполитическую, и экономическую ситуацию, и конъюнктуру, все-таки руководствовались долгосрочными интересами в выстраивании отношений между Россией и вашими странами, видели развитие ситуации не только на среднесрочную, но и на более далекую перспективу, поверили вашим российским партнерам, реализовали ряд серьезных, интересных, крупных проектов, и, на мой взгляд, все это увенчалось успехом", - заявил Путин и выразил надежду, что такой пример будет "по-хорошему заразителен", и ему последуют другие.
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