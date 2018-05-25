Путин сравнил применение санкций с игрой в футбол по правилам дзюдо

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2018 сравнил антироссийские санкции Запада с игрой в футбол по правилам дзюдо.

"Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается: это совсем не футбол и не дзюдо. Это просто хаос", - отметил российский лидер.

Кроме того, он заявил об опасности односторонних санкций для миропорядка. Президент РФ считает, что необходимо договариться с США о единых правилах поведения.

"Если доверия нет, то тогда ничего хорошего не получится. Тогда получится, что кроме элемента силы в международных делах ничего не останется. А это может привести к трагедии, в конце концов", - добавил президент.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и их союзников. После подписания документа президент РФ сможет запрещать или приостанавливать сотрудничество с недружественными государствами и организациями.