Путин сравнил применение санкций с игрой в футбол по правилам дзюдо

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2018 сравнил антироссийские санкции Запада с игрой в футбол по правилам дзюдо.
"Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается: это совсем не футбол и не дзюдо. Это просто хаос", - отметил российский лидер.
Кроме того, он заявил об опасности односторонних санкций для миропорядка. Президент РФ считает, что необходимо договариться с США о единых правилах поведения.
"Если доверия нет, то тогда ничего хорошего не получится. Тогда получится, что кроме элемента силы в международных делах ничего не останется. А это может привести к трагедии, в конце концов", - добавил президент.
Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и их союзников. После подписания документа президент РФ сможет запрещать или приостанавливать сотрудничество с недружественными государствами и организациями.
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