Из 417 депутатов, присутствующих на заседании, 416 проголосовали за документ, один воздержался.

Согласно принятому закону, правительство по решению президента получает право вводить различные меры экономического характера в ответ на санкции США и поддержавших их стран.

Эти меры могут касаться 6 направлений: международное сотрудничество, импорт и экспорт продукции и сырья, приватизация, госзакупки, закупки госкорпораций и "иные меры в соответствии с решением президента РФ".

Первоначально текст законопроекта содержал 16 направлений, в том числе указание на конкретные товарные группы, включая лекарства. Отвечая на выступление представителя КПРФ, который посетовал на рамочный и слишком общий характер финальной редакции закона, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил: "Это закон, который предполагает передачу достаточно широких полномочий президенту и правительству по контрсанкциям и принятию решений, которые защитят нашу страну, ее безопасность, права и свободы граждан, территориальную целостность. Мнения всех (фракций, - прим. "РГ"), что такие полномочия должны быть у президента и правительства, чтобы оперативно решать задачу защиты нашей страны".

По мнению первого замруководителя фракции "Единой России" Андрея Исаева, обсуждение этого закона - пример парламентской работы.

"Мы могли принять его в любую минуту абсолютным большинством и единогласно, но закон широко обсуждался и с бизнес-сообществом, и с экспертами, и с общественными организациями. И в результате сегодня мы можем твердо заявить о том, что закон поддержан не только всеми фракциями Госдумы, но и абсолютным большинством нашего общества", - сказал он.

Исаев особо подчеркнул, что в процессе обсуждения по многочисленным просьбам граждан в законе закреплено важное положение о том, что не может быть запрещен ввоз в Россию жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ.

Он также заверил, что никакие меры в рамках закона о контрсанкциях "не будут приниматься кулуарно, а только в результате обсуждения с бизнесом, экспертным сообществом, Госдумой".

"И полномочный представитель правительства подтвердил это в зале", - добавил Андрей Исаев.

Первый замглавы фракции "Единой России" добавил, что парламентарии готовы так же широко обсуждать другой законопроект из этого пакета - об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России, "чтобы принять его только в том виде, который будет поддержан и понятен большинству граждан".

Напомним, второе чтение законопроекта об уголовной ответственности за исполнение санкций 17 мая было отложено решением Госдумы на более поздний срок.