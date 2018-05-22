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22.05.2018 12:15
Рубрика: Власть

Законопроект о контрсанкциях принят в третьем чтении

Текст: Галина Мисливская
Законопроект о мерах противодействия санкциям США и иных иностранных государств стал законом - Госдума приняла его в третьем чтении на пленарном заседании во вторник.

Из 417 депутатов, присутствующих на заседании, 416 проголосовали за документ, один воздержался.

Согласно принятому закону, правительство по решению президента получает право вводить различные меры экономического характера в ответ на санкции США и поддержавших их стран.

Эти меры могут касаться 6 направлений: международное сотрудничество, импорт и экспорт продукции и сырья, приватизация, госзакупки, закупки госкорпораций и "иные меры в соответствии с решением президента РФ".

Первоначально текст законопроекта содержал 16 направлений, в том числе указание на конкретные товарные группы, включая лекарства. Отвечая на выступление представителя КПРФ, который посетовал на рамочный и слишком общий характер финальной редакции закона, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил: "Это закон, который предполагает передачу достаточно широких полномочий президенту и правительству по контрсанкциям и принятию решений, которые защитят нашу страну, ее безопасность, права и свободы граждан, территориальную целостность. Мнения всех (фракций, - прим. "РГ"), что такие полномочия должны быть у президента и правительства, чтобы оперативно решать задачу защиты нашей страны".

По мнению первого замруководителя фракции "Единой России" Андрея Исаева, обсуждение этого закона - пример парламентской работы.

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"Мы могли принять его в любую минуту абсолютным большинством и единогласно, но закон широко обсуждался и с бизнес-сообществом, и с экспертами, и с общественными организациями. И в результате сегодня мы можем твердо заявить о том, что закон поддержан не только всеми фракциями Госдумы, но и абсолютным большинством нашего общества", - сказал он.

Исаев особо подчеркнул, что в процессе обсуждения по многочисленным просьбам граждан в законе закреплено важное положение о том, что не может быть запрещен ввоз в Россию жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ.

Он также заверил, что никакие меры в рамках закона о контрсанкциях "не будут приниматься кулуарно, а только в результате обсуждения с бизнесом, экспертным сообществом, Госдумой".

"И полномочный представитель правительства подтвердил это в зале", - добавил Андрей Исаев.

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Первый замглавы фракции "Единой России" добавил, что парламентарии готовы так же широко обсуждать другой законопроект из этого пакета - об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России, "чтобы принять его только в том виде, который будет поддержан и понятен большинству граждан".

Напомним, второе чтение законопроекта об уголовной ответственности за исполнение санкций 17 мая было отложено решением Госдумы на более поздний срок.

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