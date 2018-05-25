Путин: США подрывают доверие к доллару

Американские власти, чиня препятствия другим странам при расчетах в долларах, создают проблемы сами себе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной панели "Бизнес-диалог Россия-Япония" в рамках ПМЭФ-2018.

"Препятствия, которые подчас создают наши американские коллеги при расчетах в долларах - это, на мой взгляд, большая ошибка с их стороны. Потому что они, они, пытаясь решить и то, безуспешно, текущие конъюнктурные политические вопросы, подрывают доверие к американской валюте как к единственной, по сути, резервной мировой валюте", - считает российский лидер.

По его словам, все государства уже хотят уйти от монополии доллара, чтобы обеспечить нормальное функционирование своих финансовых институтов.

Ранее президент заявлял, что Россия готова рассчитываться с иностранными партнерами в рублях. Центробанк РФ, в свою очередь, сможет выработать механизм свободной конвертации.