Путин: США подрывают доверие к доллару

Американские власти, чиня препятствия другим странам при расчетах в долларах, создают проблемы сами себе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной панели "Бизнес-диалог Россия-Япония" в рамках ПМЭФ-2018.
"Препятствия, которые подчас создают наши американские коллеги при расчетах в долларах - это, на мой взгляд, большая ошибка с их стороны. Потому что они, они, пытаясь решить и то, безуспешно, текущие конъюнктурные политические вопросы, подрывают доверие к американской валюте как к единственной, по сути, резервной мировой валюте", - считает российский лидер.
По его словам, все государства уже хотят уйти от монополии доллара, чтобы обеспечить нормальное функционирование своих финансовых институтов.
Ранее президент заявлял, что Россия готова рассчитываться с иностранными партнерами в рублях. Центробанк РФ, в свою очередь, сможет выработать механизм свободной конвертации.
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