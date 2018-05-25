ЦБ отозвал лицензию у Объединенного кредитного банка

Банк России с 25 мая отозвал лицензию у ярославского Объединенного кредитного банка (О.К. Банк), говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

По данным ЦБ, на балансе банка образовался значительный объем активов сомнительного характера из-за "схемных" операций по их трансформации. В мае О.К. Банк провел сделки с ценными бумагами для вывода значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, сообщил регулятор.

Ранее ЦБ неоднократно применял к банку меры надзорного реагирования. В том числе он дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

О.К. Банк занимал 200 место по величине активов в банковской системе. Банк входил в систему страхования вкладов. Его вкладчики (физлица и ИП) смогут получить возмещение до 1,4 миллиона рублей.

Напомним, ранее ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка "Уссури".