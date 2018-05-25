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25.05.2018 17:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На самолеты-амфибии Бе-200 поставят рыбинские двигатели

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Самолеты-амфибии Бе-200 будут оснащать российско-французскими двигателями, собранными в Рыбинске.

По информации правительства Ярославской области, 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор компании Safran Aircraft Engines Оливье Андриес и генеральный директор АО "ОДК" Александр Артюхов подписали соглашение о разработке модификации двигателя SaM 146 для ремоторизированной версии российского самолета-амфибии Бе-200.

Фото: ПАО "ВАСО"
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SaM 146 производится на рыбинском "ОДК-Сатурн" в партнерстве с французской компанией для пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Для его модернизации под самолет Бе-200, по словам Александра Артюхова, уже составлена очень четкая дорожная карта реализации программы.

Со слов специалистов, двигатель SaM 146 полностью отвечает современным экологическим требованиям, сертифицирован EASA. Российская сторона, то есть рыбинское предприятие, отвечает за разработку и производство вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления, общую сборку двигателя и его испытания, французы - за компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, коробку агрегатов, САУ и интеграцию силовой установки.

- Соглашение дает начало следующему этапу развития международного сотрудничества, это расширение использования двигателя SaM 146, - говорит заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков. - Мы все воспринимаем это на позитиве. Бе-200 раньше оснащался украинскими двигателями, так что проект будет реализован и в целях импортозамещения.

Справка "РГ"

Бе-200 "Альтаир" - российский самолет-амфибия (летающая лодка), разработанный специалистами Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева. Бе-200 способен взлетать как с земли, так и с воды. Применяется при тушении пожаров, для поисково-спасательных операций, охраны водных поверхностей, экологических миссий, перевозки пассажиров и грузов.

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