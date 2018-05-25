Собянин вступился за бюджет Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможное перераспределение части доходов столицы от налога на прибыль в пользу других регионов. О такой возможности сегодня на Петербургском международном экономическом форуме упомянул министр финансов РФ Антон Силуанов.

Собянин подчеркнул, что считает практику "отбирать и делить" в корне неверной. "Во-первых, бюджетная обеспеченность Москвы, с учетом уровня заработной платы, реального количества населения и огромных, но вынужденных расходов на транспортную инфраструктуру, нисколько не выше многих других регионов, - написал он в своем персональном блоге. - Во-вторых, вопреки известным стереотипам, налог на прибыль крупных компаний не концентрируется в Москве, а распределяется между регионами пропорционально числу работающих и стоимости основных фондов".

Кроме того, добавил градоначальник, изъятие доходов у Москвы способно привести к снижению темпов развития экономики столицы в целом и снижению объемов финансирования социальной сферы в частности. "В результате потеряют все: и москвичи, и город, и страна", - добавил Собянин.

Антон Силуанов, напомним, говорил о необходимости выделения дополнительных средств российским регионам для выполнения майских указов президента. "Пока окончательного решения не приняли, но у регионов появится дополнительный ресурс. Один из вариантов - забрать у Москвы часть доходов от налогов, которые платят нефтегазовые гиганты и другие крупные корпорации, и отдать регионам", - процитировало Силуанова агентство городских новостей "Москва".