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25.05.2018 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле осквернили могилы игроков "Локомотива"

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

УМВД по Ярославской области начало проверку сообщения об осквернении могил погибших игроков хоккейной команды "Локомотив" на Леонтьевском кладбище в Ярославле.

О факте вандализма рассказала в соцсетях Елена Михеева, которая снимает в Ярославле документальный фильм о вице-капитане команды Иване Ткаченко "Капитан Немо".

"Сегодня какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали все, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди ... Может, кто видел, нельзя это оставлять безнаказанно. Такое происходит уже не в первый раз…" - написала Елена.

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Однако в полицию с заявлением о факте вандализма на мемориале "Локомотива" пока никто не обращался.

- В полицию по данному факту не обращались ни родственники хоккеистов, ни кто-либо другой, - уточнила официальный представитель УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.

В региональном УМВД сообщили, что на место для выяснения всех обстоятельств произошедшего выехали сотрудники полиции. Кроме того, в этой части кладбища установлены видеокамеры, записи с которых тоже будут изучены.

Авиакатастрофа, в которой погиб основной состав ярославской хоккейной команды "Локомотив", произошла 7 сентября 2011 года  в 120 метрах от ярославского аэропорта "Туношна" - самолет Як-42 потерпел крушение на взлете.  Погибли 44 человека: 26 игроков "Локомотива", 11 членов тренерского штаба клуба и 7 членов экипажа самолета. Выжил один человек - бортинженер Александр Сизов.

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