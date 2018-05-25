Во Владимире предложили построить "Белорусский квартал"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Игорь Петришенко предложил возвести во Владимире жилой комплекс "Белорусский квартал". Минск также готов строить жилье, инфраструктурные и социальные объекты в других крупных городах региона, сообщили в посольстве РБ.

Возможности расширения сотрудничества Петришенко обсудил с первым вице-губернатором Владимирской области Алексеем Конышевым на ХXII Петербургском международном экономическом форуме.

- В 2017 году товарооборот между Беларусью и Владимиром вырос на 17 процентов и составил почти 220 миллионов долларов, - отметил посол. - Несмотря на это, по объему торговли с республикой регион остается на 28 месте в России.

Во Владимирской области реализуется ряд крупных проектов в сфере машиностроения: в конце 2017 года в Собинском районе открылся комплекс "Волгабас" по производству электробусов и автобусов на газе, планируется выпуск многофункциональных экскаваторов, фронтальных погрузчиков и колесных тракторов. Дипломат предложил заменить импортные комплектующие на белорусские для снижения санкционных рисков.

На развитие агропромышленного комплекса владимирские власти намерены в 2018 году потратить 55 миллионов долларов. Белорусы хотели бы поучаствовать в этом процессе: строить и модернизировать животноводческие комплексы, монтировать в них "под ключ" современное оборудование, расширить поставки сельхозтехники. Также республика готова строить и ремонтировать владимирские дороги, поставлять необходимую для этого технику.

Игорь Петришенко пригласил руководителей российских регионов на специализированные выставки, посвященные сельхозяйственным машинам, оборудованию для переработки и пищевой индустрии, упаковочной и морозильной технике - они пройдут в Минске 5-9 июня в рамках Белорусской агропромышленной недели.