Казань закупила свыше 90 белорусских автобусов "МАЗ"

Белорусским транспортом в Казани заменят автобусы, которым около десяти лет. Фото: Олег Косов/РГ

Передача крупной партии пассажирских автобусов белорусской марки "МАЗ 203" состоялась 25 мая в Казани. Они заменят на городских маршрутах уже отслужившие машины 2007-2010 годов выпуска.

Автобусы Минского автомобильного завода соответствуют экологическому стандарту "Евро5", на них установлен более эффективный двигатель, который производит меньше выбросов в атмосферу.

Автобусы оснащены видеокамерами для обзора салона, наблюдения за водителем и дорожной обстановкой. В салоне также установлена система электронного пожаротушения, центральный вход оборудован откидной аппарелью для заезда инвалидных и детских колясок.

Как рассказал корреспонденту "РГ" заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники "МАЗ" Андрей Чумак, срок службы автобуса составляет 1 миллион километров пробега до капитального ремонта и не менее 10 лет по состоянию кузова. Максимальная вместимость салона - 105 человек при 28 сидячих местах.

- Эта партия приобретена самими перевозчиками в лизинг с учетом программы субсидирования. Надеемся, что и дальше будем сотрудничать с Казанью по этой схеме, учтем пожелание как перевозчиков, так и пассажиров, - отметил Чумак.