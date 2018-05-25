На российских дорогах установят композитные ограждения

Новые ограждения, разделяющие потоки транспорта встречных направлений, могут появиться на дорогах страны. В ближайшее время их планируется разместить на трассе М7 "Волга". А в качестве эксперимента они уже установлены в Ижевске.

О том, что встречные потоки необходимо разделять, - известно давно. Ведь лобовые столкновения машин - это аварии с тяжкими последствиями. Как правило, в них редко выживают. Между тем выезд на встречную полосу может произойти и не по злому умыслу лихача. Зазевался водитель, или уснул за рулем, не справился с управлением, объезжая кочку. А в результате - смертельное ДТП. Установленные на дорогах отбойники многим спасли жизни.

По данным ГИБДД в прошлом году на дорогах России произошло свыше 169 тысяч аварий, в которых погибло 19 тысяч человек и еще более 215 тысяч получили ранения. Практически каждое десятое ДТП произошло в результате выезда на встречную полосу. Более четверти от общего числа погибших в авариях людей стали жертвами нарушений правил обгона.

Но добрые и надежные металлические отбойники по центру всех дорог не протянешь. Во-первых, это крайне дорогое удовольствие. Во-вторых, для их установки требуется как минимум дополнительная полоса. То есть для узких дорог, где по одной полосе для движения в ту или иную сторону они попросту не годятся.

Изучив иностранный опыт в России стали применять тросовые ограждения. Их в порядке эксперимента начали устанавливать с 2013. Сейчас они применяются в 14 регионах страны. Их эффективность подтверждена значительным снижением аварийности на дорогах Вологодской, Иркутской, Рязанской, Тверской, Тамбовской, Московской, Самарской, Смоленской и Ярославской областей, Краснодарского, Ставропольского и Пермского краев, Чувашской Республики и Республики Хакасия, где они были введены в эксплуатацию за это время.

Например, в Ярославской области на десятикилометровом отрезке шоссе, обустроенном тросовыми ограждениями, количество дорожно-транспортных происшествий за последние годы сократилось в два раза, а число погибших в них людей уменьшилось с шестнадцати человек до одного. Также здесь полностью оказались исключены ДТП, связанные с выездом на полосу встречного движения.

Казалось бы, вот он выход. Но не тут-то было. Против тросовых ограждений резко выступили мотоциклисты. Дело в том, что если вэто ограждение влетает автомобиль, то он отделается царапинами и вмятинами. А если в него врежется вылетевший из седла мотоциклист, то тросы просто разрежут его на части.

К тому же, в силу технических особенностей, на установку тросовых ограждений сильно влияют геометрические параметры дороги. Да и стоимость их оказалась лишь незначительно меньше по сравнению с традиционными капитальными отбойниками и демпферами.

В Госавтоинспекции считают, что одной из наиболее перспективных разработок по информированию водителей о разделении встречных потоков транспорта стало бы использование быстровозводимых дорожных ограждений, изготовленных из композитных материалов.

Внешне эти конструкции кажутся изготовленными из водопроводных труб. Но они композитные. Их легко монтировать, не требуется отводить дополнительных полос, особой подготовки места установки. Как утверждает производитель, прочность этой конструкции такая же, как у стали. Но, в отличие от стали, ни дождь, ни снег ей не страшны - стеклопластик не ржавеет. И уж точно она не сумеет разрезать врезавшегося в нее мотоциклиста.

Преимущество таких изделий, утверждают в Госавтоиснпекции, их низкая себестоимость, компактность, простота и оперативность в установке, а также длительный срок службы. Отсутствие же технических сложностей при монтаже композитных конструкций позволит специалистам более мобильно, чем сейчас, реагировать на возникающие угрозы безопасности дорожного движения.

За ходом реализации пилотного проекта в Ижевске и на автомобильной трассе федерального значения М-7 "Волга" будут внимательно наблюдать и представители экспертного сообщества, и сотрудники Госавтоинспекции.