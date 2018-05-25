В Удмуртии зафиксировано массовое заболевание гепатитом А

Прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора по Удмуртии начала проверку по факту массового заболевания жителей деревни Сизево Завьяловского района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, накануне 12 жителей деревни были госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу с подозрением на гепатит А. После проведения медицинского обследования, данный диагноз подтвердился у семерых заболевших.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии уточнили, что на данный момент диагноз подтвержден у девятерых местных жителей. По информации замминистра здравоохранения Удмуртии Людмилы Гузнищевой, "заболевание у всех пациентов протекает в лёгкой форме".

Сейчас в Сизево работают бригады врачей и фельдшеры. Медики обследуют остальных жителей населенного пункта. На территории села проведены работы по обеззараживанию воды. Кроме того, вакцинировано 95 человек, из которых 61 ребенок и 34 взрослых. Власти региона поставили задачи по локализации и ликвидации очага заболевания.