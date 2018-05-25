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25.05.2018 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Северной Осетии выпал град размером с грецкий орех

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии в селении Брут Правобережного района республики прошел град размером с грецкий орех. По словам очевидцев, ливень с градом длился почти полчаса.

Заявлений о пострадавших от этого аномального явления природы пока не поступало. Неизвестно также, были ли разбиты крыши или хозяйственные постройки. Сообщается только о посевах, побитых на полях.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Град прошел также в селении Цалык, но уже меньшего размера. Накануне в этом селении из-за сильных ливневых дождей оказались подтоплены 47 домов. Для работ по ликвидации подтоплений задействовано 56 сотрудников МЧС и 17 машин спецтехники, сообщили в экстренных службах региона. Также к месту подтопления домов в селении Цалык выдвинулась аэромобильная группа спасателей численностью 100 человек.

Гидрометцентр Северной Осетии ранее предупреждал жителей республики о возможных грозовых ливнях с сильным ветром. Такой прогноз сохраняется до 26 мая.

Напомним, что в 2011 году в Северной Осетии сильный ураган сорвал крыши с десятков домов во Владикавказе, повалил деревья и столбы линий электропередачи, затопил 40 домов. А в 2016 град размером с куриное яйцо повредил около 1,5 тысячи автомобилей в столице Северной Осетии. Из-за природной аномалии тогда пострадало несколько человек.

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