Силуанов рассказал о будущем НДФЛ и налоге с продаж

Налог с продаж в России вводиться не будет, а окончательное решение по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) примет правительство. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, Минфин предлагает кабмину не менять ни принцип взимания, ни ставку НДФЛ. "Мы считаем, что у нас низкий уровень налогообложения граждан и отсутствие возможностей для уклонения, махинаций. И 13 процентов, которые последнее время платили мы все, мне кажется, очень хороший принцип налогообложения. Мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом. Окончательное решение еще будет принимать правительство", - цитирует ТАСС слова Силуанова. При этом он уточнил, что власти не планируют вводить налог с продаж.

Накануне Силуанов говорил, что в ближайшие шесть лет налоговый режим в России меняться не будет. Однако он добавлял, что при этом налоговую систему ожидает определенная "донастройка". Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что правительство не пойдет на увеличение ставки НДФЛ с нынешних 13 процентов и сохранит плоскую шкалу этого налога.

Также сообщалось об обсуждении кабмином введения налога с продаж. Это косвенный налог, взимаемый с потребителей при приобретении товаров или услуг.