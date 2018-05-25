Силуанов рассказал о будущем НДФЛ и налоге с продаж

По его словам, Минфин предлагает кабмину не менять ни принцип взимания, ни ставку НДФЛ. "Мы считаем, что у нас низкий уровень налогообложения граждан и отсутствие возможностей для уклонения, махинаций. И 13 процентов, которые последнее время платили мы все, мне кажется, очень хороший принцип налогообложения. Мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом. Окончательное решение еще будет принимать правительство", - цитирует ТАСС слова Силуанова. При этом он уточнил, что власти не планируют вводить налог с продаж.
Накануне Силуанов говорил, что в ближайшие шесть лет налоговый режим в России меняться не будет. Однако он добавлял, что при этом налоговую систему ожидает определенная "донастройка". Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что правительство не пойдет на увеличение ставки НДФЛ с нынешних 13 процентов и сохранит плоскую шкалу этого налога.
Также сообщалось об обсуждении кабмином введения налога с продаж. Это косвенный налог, взимаемый с потребителей при приобретении товаров или услуг.
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