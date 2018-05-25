Видеотрансляция: Владимир Путин выступает на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин начал выступление на Петербургском международном экономическом форуме.
Накануне российский лидер провел на площадке ряд важных встреч. Так, у главы РФ прошли переговоры с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем и главой МВФ Кристин Лагард. Но ключевой стала встреча в Стрельне с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Одним из центральных событий второго дня форума станет также пленарное заседание с участием Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Видео выступления российского лидера смотрите на сайте.
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