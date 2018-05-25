В Магнитогорске задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена

В городе Магнитогорске Челябинской области по горячим следам задержаны трое подозреваемых в убийстве предпринимателя, обнаруженного вчера возле своего дома с ножевыми ранениями, сообщили в пятницу следственном управлении СК региона.

- Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств совершения преступления и установление мотива убийства, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. -

Нападение на 37-летнего бизнесмена было совершено вчера утром возле дома по проспекту Ленина в Магнитогорске. Сначала трое неизвестных в масках попытались похитить свою жертву, а когда мужчина оказал активное сопротивление, расправились с ним. С места происшествия злоумышленники скрылись и были объявлены в розыск.

Данные о личностях задержанных пока не разглашаются. Однако, как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, это ранее не судимые местные жители в возрасте 35 и 43 лет. Задержанные водворены в изолятор. Им грозит до 15 лет лишения свободы, отметили в полиции.