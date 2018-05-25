США лишились всех прав в рамках соглашения по ядерной программе Ирана

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана лишает Вашингтон всех прав, прописанных в документе. Об этом говорится в сообщении, распространенном Департаментом информации и печати МИД РФ по итогам прошедшего в Вене внеочередного заседания комиссии по выполнению соглашения.

"Участниками выражено общее глубокое разочарование в связи с односторонним и необоснованным решением Вашингтона о выходе из СВПД, - указано в сообщении. - Российская делегация также подчеркнула, что подобный шаг является существенным нарушением всеобъемлющих договоренностей по иранской ядерной программе, а также резолюции СБ ООН 2231 (2015), и по факту лишает США всех прав в контексте СВПД".

В дипведомстве РФ отметили, что выполнение условий "ядерной сделки" является неотъемлемым условием для обеспечения безопасности в регионе.