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25.05.2018 00:21
Рубрика: В мире

США усомнились в уничтожении ядерного полигона КНДР

Белый дом подверг сомнению информацию о ликвидации в КНДР ядерного полигона в Пхунгери. В Белом доме подозревают, что взорваны были лишь тоннели к полигону, что дает возможность восстановить его при необходимости.

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"Госсекретарю Помпео и правительству Южной Кореи северокорейцами было дано обещание о том, что международные эксперты и должностные лица будут приглашены для наблюдения и подтверждения сегодняшнего уничтожения. Но это обещание было нарушено, - передает ТАСС заявление представителя Белого дома. - Возможно, что тоннели были взорваны таким образом, что их можно будет использовать в будущем".

Напомним, что в четверг 24 мая власти Северной Кореи демонтировали полигон в Пхунгери, о чем ранее была достигнута договоренность с Сеулом.

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