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24.05.2018 21:11
Рубрика: В мире

Появилось видео взрыва на ядерном полигоне в КНДР

Уникальная видеозапись с моментом взрыва, уничтожившего объекты на ядерном полигоне в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто в КНДР, опубликована южнокорейским агентством Yonhap на портале YouTube. Ролик также содержит фотографии расположенных здесь прежде зданий.

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Напомним, ликвидация полигона произошла в четверг, 24 мая, на глазах группы журналистов из России, Южной Кореи, Китая, США и Великобритании. Ранее сообщалось, что им пришлось самостоятельно оплатить проезд до места событий и компенсировать расходы на питание.

Известно, что взрывы последовательно уничтожили несколько шахт, пункты наблюдения и другие объекты. Однако почти сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил о том, что отменяет встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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