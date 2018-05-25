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25.05.2018 13:50
Рубрика: Культура

В Китае нашли 82 гробницы периода Сражающихся царств

Текст: Денис Передельский

В Китае сотрудники археологического исследовательского института провинции Хунань обнаружили 86 древних гробниц, относящихся к периоду Сражающихся царств и более поздним эпохам. Об этом сообщает China.org.cn.

Фото: Keck School of Medicine of USC/Jorge A. Gonzalez
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Раскопки начались в декабре 2017 года в городе Иянь. На данный момент обнаружено 86 гробниц. Из них 82 были построены в период Сражающихся царств (475-221 гг. до н.э.). Те события описаны в поздней хронике "Стратегии Сражающихся царств".

Четыре гробницы были построены в период Шести династий (222-589 годы нашей эры) и династии Мин (1368-1644 годы). В захоронениях найдено свыше 400 предметов из керамики, бронзы, железа и нефрита, включая мечи и зеркала.

"Находки указывают на то, что здесь были похоронены простые люди и аристократы низшего и среднего уровней", - говорит Дэнг Цзяньцан из городского бюро культурных ценностей.

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