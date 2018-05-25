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25.05.2018 13:43
Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали доклад о крушении Boeing на Украине

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
Президент Владимир Путин пока не ознакомился с докладом международной следственной группы по крушению малайзийского Boeing. Россия категорически отвергает обвинения в причастности к этой авиакатастрофе.

"Нет, он не имел возможности пока изучить доклад по Boeing. Вы знаете, что у него вчера только в час ночи закончилось мероприятие с зарубежными инвесторами по линии РФПИ, сегодня он готовится к напряженному дню на форуме, в том числе и к своему выступлению", - объяснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Расследование, которое производилось в Нидерландах следственной группой, не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. Конечно, не имея возможности быть полноправным участником работы этой следственной группы, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы", - объяснил Песков.

"Именно Украина, на территории которой в то время проходили боевые действия, не предприняла надлежащих мер по закрытию своего воздушного пространства", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, отвергают ли в Кремле обвинения в причастности России к катастрофе, Песков ответил: "Безусловно". "Это совместная следственная группа, и Россия изъявляла свою готовность оказать все необходимое содействие в установлении причастных и виновных к этой трагедии", - напомнил он.

На просьбу прокомментировать доклад исследовательской группы Bellingcat, пресс-секретарь президента заявил, что не знаком с материалами брифинга и не знает, на основе чего были сделаны заключения.

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