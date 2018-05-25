Власти Бразилии применят силу против бастующих дальнобойщиков

Бразильский президент Мишел Темер подтвердил использование федеральных сил для разгона протестов дальнобойщиков.

"Сообщаю, что я задействовал федеральные силы безопасности для разблокировки дорог, прошу губернаторов сделать то же самое", - цитирует канал Globo слова главы Бразилии.

"Мы не допустим, чтобы у населения закончились предметы первой необходимости. Мы не допустим, чтобы в больницах не хватило запасов медикаментов для спасения жизней. Мы не допустим, чтобы дети страдали из-за закрытия школ", - заявил Темер.

Причиной забастовки дальнобойщиков стала информация о новом повышении государственной нефтегазовой компанией Petrobras тарифов на дизельное топливо. В протестных акциях, начавшихся в понедельник на территории всей страны, участвовало более миллиона человек.