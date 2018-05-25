Володин назвал "громыханиями" попытки обвинить РФ в крушении Boeing

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обвинения в адрес РФ в связи с крушением Boeing над Донбассом.

Напомним, Boeing-777, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Накануне в Совместной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

Обвинения России в причастности к крушению Boeing являются политически мотивированными, так как РФ не была привлечена к расследованию катастрофы, заявил спикер Госдумы на полях Петербургского международного экономического форума.

- Необходимо, чтобы та страна, которую обвиняют и в отношении которой какие-то заявления, принимала бы участие в расследовании, - сказал он журналистам. - К этому будет больше доверия.

Либо же в расследовании должны принимать участие международные эксперты.

- К такому подходу тоже будет больше доверия, иначе все эти обвинения - такие политические "громыхания", которые делаются в интересах понятных государств, - сказал Володин журналистам.

- Нидерланды - они делают это заявление, понятно, не только в своих интересах, но и в интересах Соединенных Штатов Америки, Великобритании - тех стран, которые в отношении России развернули недружественные действия, - сказал спикер российского парламента.