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26.05.2018 20:53
Рубрика: Власть

Путин и Абэ обсудили мирный договор

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подвели итоги переговоров, которые состоялись в Кремле. Российский лидер отметил важность продолжения поиска решения проблемы мирного договора РФ и Японии. А его собеседник заявил, что лидеры рассчитывают решить вопрос заключения долгожданного договора при жизни нынешнего поколения.

Напомним, что президент и премьер начали общаться еще в ходе Петербургского международного экономического форума. Потом диалог переместился в Москву - лидеры не только провели переговоры, но и вышли на связь с Международной космической станцией, в экипаже которой - японский астронавт.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Как сообщил российский лидер на совместной пресс-конференции, собеседники обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, обменялись мнениями по международным проблемам. Разговор состоялся "открытый и очень полезный", считает Путин.

Он отметил, что сотрудничество между странами поступательно развивается, поддерживается постоянный политический диалог. Растет товарооборот и объем инвестиций. Японские партнеры работают в самых разных отраслях российского производства, в агропроме. Одно из приоритетных направлений - энергетика, напомнил президент РФ. Россия удовлетворяет 10 процентов потребности японского рынка в природном газе. Японские компании, в свою очередь, участвуют в добыче и переработке "голубого топлива".

Российский лидер также отметил совместную работу ученых, которые трудятся более чем над сотней проектов (в сфере мирного атома, экологии, освоении космоса и многих других).

Ожидаемо лидеры обсудили вопросы, касающиеся мирного договора.

- Считаем важным терпеливо продолжать поиск решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии и было бы принято народами обеих стран, - подчеркнул российский лидер.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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По его словам, на прошедших переговорах обсуждался ход реализации договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

- Удовлетворены состоянием диалога по пяти утвержденным ранее направлениям - аквакультуре, тепличному хозяйству, пакетным турам, ветроэнергетике и переработке отходов, - констатировал глава государства.

Договорились, что японская бизнес-миссия во второй половине этого года посетит Курильские острова (это будет третья поездка).

- Будем и дальше решать вопросы, связанные с гуманитарной стороной этого дела, будем способствовать посещению этих островов японскими гражданами, - сказал Путин.

Посещение состоится в июле или августе этого года, уточнил Синдзо Абэ. По словам премьер-министра, в ходе встречи с Путиным стороны также подтвердили "готовность организовать в июле этого года поездку бывших жителей островов на самолете для посещения могил предков".

Он надеется, что совместная хозяйственная деятельность на Южных Курилах позволит Москве и Токио найти взаимоприемлемое решение по мирному договору.

- Японцы и россияне смогут пожинать на островах плоды совместной работы. Если сотрудничать, то можно добиться больших результатов, которые приносят обоюдную выгоду, - сказал Абэ. - Именно в таких условиях мы сможем найти решение, приемлемое для обеих стран.

Вопрос мирного договора не поддается решению 70 лет, и это будет нелегко, признал Абэ. "Однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в этой проблеме. Это и есть главнейшая задача нашего плана", - сказал он.

Что касается международной проблематики, то в первую очередь обсуждалась ситуация вокруг Северной Кореи. "Считаем, что все участники процесса должны проявлять сдержанность, не допускать нового витка конфронтации и в целом удерживать ситуацию в политико-дипломатическом поле", - заявил президент РФ.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Абэ подчеркнул роль России и Японии в решении проблем КНДР

По его словам, в ходе переговоров была подтверждена "заинтересованность в сохранении в этом регионе атмосферы мира".

- Главное, чтобы Северная Корея, как и гласит резолюция Совбеза ООН, осуществила полную и верифицируемую необратимую денуклеаризацию, - высказался по этой теме собеседник Путина. - И для того, чтобы она шла по правильному направлению, Япония и Россия будут поддерживать тесные контакты.

"Цветы нашего сотрудничества расцветают один за другом. Проекты, полезные для жителей, обретают конкретные очертания", - красочно выразился Абэ, говоря о двустороннем сотрудничестве. Оно продолжится в сфере цифровой экономики и повышении производительности труда. В этих сферах в ходе переговоров были подписаны совместные планы действий. Среди одобренных документов также меморандум о взаимодействии в сферах строительства, ЖКХ с целью создания "умных городов".

Абэ в своем выступлении, кроме того, поделился впечатлениями от Москвы, которая, по его словам, "утопает в ослепительной зелени". Он особо отметил политику российского президента по повышению качеству жизни граждан.

Японский премьер закончил речь сообщением о том, что рассчитывает на встречу с президентом РФ на Дальневосточном экономическом форуме во Владивостоке.

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