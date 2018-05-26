Путин и Абэ вышли на связь с МКС

Контакт со станцией был налажен прямо из Андреевского зала Большого Кремлевского дворца, куда Путин и Абэ вышли в тот момент, когда открылось окно связи. В беседе со стороны экипажа приняли участие российский космонавт Антон Шкаплеров (командир экспедиции МКС-55) и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Канаи Норисигэ.

Япония вносит значительный вклад в деятельность МКС, заявил президент РФ, приветствуя членов экипажа. Российский лидер напомнил, что РФ и Япония уже более 10 лет сотрудничают в этой сфере, на орбите уже побывало семь японских исследователей.

- Не только граждане Японии, исследователи работают в космосе, но и используется большой объем японской аппаратуры, - сказал Путин.

- Рад, что вы так дружно работаете в космосе, - добавил Абэ. - Сотрудничество между странами в этой сфере развивается и будет продолжаться.

Японский астронавт напомнил, что у его страны, как и у России, тоже длительная история освоения космоса. Есть, в частности, свои технологии, которые применяются для проведения экспериментов на МКС. И результаты хорошие, сообщил Канаи Норисигэ.

Российский космонавт отметил, что МКС - это международная платформа, где вместе работают разные страны (в экипаже сейчас также американские астронавты).

- Дорогие друзья, мы знаем, что вы провели уже более 50 различных экспериментов, исследований, - продолжил беседу Путин. - Решая задачи в космосе, вы создаете замечательную, необходимую атмосферу для решения задач, которые мы должны решать здесь, на Земле.

Затем российский президент и японский премьер пожелали экипажу удачи.

Программу переговоров продолжат церемония подписания документов и пресс-конференция, а затем оба лидера намерены отправиться в Большой театр для открытия перекрестных годов России и Японии.